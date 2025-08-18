Dank aufmerksamer Zeugin: Polizei schnappt Einbrecher noch am Tatort
Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am frühen Montagmorgen gegen 2.20 Uhr einen Mann festnehmen, der versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu einem Lokal in Obergiesing zu verschaffen.
Die Frau bemerkte den Einbrecher und rief sofort die Polizei, woraufhin mehrere uniformierte und zivile Polizeistreifen zum Tatort geschickt wurden.
Polizei nimmt Tatverdächtigen noch vor Ort fest
Dort konnten die Beamten einen Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Bei dem mutmaßlichen Einbrecher handelt es sich um einen 39-jährigen Tunesier ohne festen Wohnsitz in Deutschland.
Dieser wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Montag klärt ein Ermittlungsrichter die Haftfrage.
