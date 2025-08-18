AZ-Plus

Dank aufmerksamer Zeugin: Polizei schnappt Einbrecher noch am Tatort

Einer Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei am Montagmorgen in Obergiesing einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen kann.
André Wagner
Die Polizei konnte noch am Tatort einen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild)
Die Polizei konnte noch am Tatort einen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa
Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am frühen Montagmorgen gegen 2.20 Uhr einen Mann festnehmen, der versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu einem Lokal in Obergiesing zu verschaffen.

Die Frau bemerkte den Einbrecher und rief sofort die Polizei, woraufhin mehrere uniformierte und zivile Polizeistreifen zum Tatort geschickt wurden.

Polizei nimmt Tatverdächtigen noch vor Ort fest

Dort konnten die Beamten einen Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Bei dem mutmaßlichen Einbrecher handelt es sich um einen 39-jährigen Tunesier ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Dieser wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Montag klärt ein Ermittlungsrichter die Haftfrage.

