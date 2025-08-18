Dank aufmerksamer Zeugin: Polizei schnappt Einbrecher noch am Tatort

Einer Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei am Montagmorgen in Obergiesing einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen kann.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Die Polizei konnte noch am Tatort einen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am frühen Montagmorgen gegen 2.20 Uhr einen Mann festnehmen, der versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu einem Lokal in Obergiesing zu verschaffen.

Die Frau bemerkte den Einbrecher und rief sofort die Polizei, woraufhin mehrere uniformierte und zivile Polizeistreifen zum Tatort geschickt wurden.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Polizei nimmt Tatverdächtigen noch vor Ort fest

Dort konnten die Beamten einen Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Bei dem mutmaßlichen Einbrecher handelt es sich um einen 39-jährigen Tunesier ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Dieser wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Montag klärt ein Ermittlungsrichter die Haftfrage.