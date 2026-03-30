Dachstuhl in Flammen: Großeinsatz der Münchner Feuerwehr

In Solln hat in der Nacht der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gebrannt, der Sachschaden dürfte immens sein. Verletzt wurde niemand.

Großeinsatz der Münchner Feuerwehr: In der Diefenbachstraße in Solln hat der Dachstuhl eines dreigeschossigen Wohnhauses gebrannt.

Thomas Gaulke 11 Großeinsatz der Münchner Feuerwehr: In der Diefenbachstraße in Solln hat der Dachstuhl eines dreigeschossigen Wohnhauses gebrannt.

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Großeinsatz der Münchner Feuerwehr: In der Diefenbachstraße in Solln hat der Dachstuhl eines dreigeschossigen Wohnhauses gebrannt.

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Die Münchner Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Großeinsatz in Solln ausgerückt. Ein Brand auf einem Balkon hatte auf den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses übergegriffen.

Dachstuhlbrand in Solln: Feuerwehr rückt zu Großeinsatz aus

Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf AZ-Anfrage mitteilte, wurde die Leitstelle gegen 22 Uhr über das Geschehen in der Diefenbachstraße informiert, drei Löschzüge plus Sonderfahrzeuge machten sich auf den Weg.

Weil das dreigeschossige Wohnhaus von Bäumen umgeben war, gestaltete sich der Einsatz mit den Drehleitern schwierig. "Um an alle Glutnester heranzukommen, musste die Dachhaut geöffnet werden", so der Sprecher.

Zwei Wohnungen vom Feuer betroffen, niemand verletzt

Unter Atemschutz stiegen die Feuerwehrleute bis in den Dachbereich auf, mehrere Rohre kamen von außen und innen zum Einsatz. Vom Brand direkt betroffen waren demnach zwei Wohnungen, die beiden dort lebenden Frauen wurden nicht verletzt. Eine Frau kam bei einer Nachbarin unter, die andere Frau in einer nahegelegenen Einrichtung des Evangelischen Hilfwerks.

Auch die anderen Hausbewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit und wurden bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in einem Bus der Feuerwehr versorgt. Erst gegen 2 Uhr kehrten sie in ihre Wohnungen zurück.

Die beiden vom Brand direkt betroffenen Wohnungen können derzeit nicht genutzt werden. "Gegen 8 Uhr sind wir noch einmal zur Nachschau ausgerückt", teilte der Sprecher mit. Über die Höhe des entstandenen Schadens konnte er keinen Angaben machen, die Polizei ermittelt zur Brandursache.