Dachauer Straße: Café auf grünem Dach

Maxvorstadt - Ein wenig wie ein Gewerbegebiet am Stadtrand sieht das Areal an der Dachauer Straße 92 in der Maxvorstadt heute aus: Discount-Supermarkt, Bäcker und Fitnessstudio findet man in den schmucklosen, Bauten. Früher war mal eine BMW-Niederlassung hier, danach für eine Weile eine Party- und Eventlocation, in der junge Leute abfeierten.

All das soll abgerissen und neugebaut werden – und zwar vor allem mit Büros. Etwa 400 Menschen sollen dort einmal arbeiten. Doch davor beschäftigt sich am heutigen Dienstagnachmittag die Stadtgestaltungskommission mit dem Projekt. Die Bauexperten geben dann Empfehlungen für den Stadtrat, was die Gestaltung betrifft.

Neubau orientiert sich an der Topographie der Umgebung

Architekt Andreas Gierer hat die Pläne vorher der AZ beschrieben. Das Gebäude, sagt er, solle wie eine große Treppe wirken und sich der Topografie anpassen. Denn an der Ecke Dachauer/ Maßmannstraße geht es auch etwas bergauf.

Supermarkt unten, Büros oben: So soll es werden. © Vis: Gierer

Das Gebäude werde etwas höher sein, als die in der Umgebung, sagt Gierer. Er geht aber davon aus, dass es sich trotzdem gut einfügt, weil es sich an der Hochschule (HM) orientiert, die sich ein paar Meter weiter die Dachauer Straße hinauf befindet.

Geplant ist, die Dächer zu begrünen und öffentlich zugänglich zu machen. Auch ein Café ist dort oben vorgesehen. Im Erdgeschoss sollen die Nutzungen wie der Supermarkt, den es heute schon dort gibt, erhalten bleiben. Darüber sollen Büros errichtet werden, schildert Gierer.

Nur Büros statt Wohnungen

Der Architekt hätte sich auch Wohnraum gewünscht. Doch wegen des Lärms, der vom Sportplatz herüberschallt, habe die Stadt diesen Vorschlag nicht genehmigt. Stattdessen werden hier nun Büros gebaut.