Weil sich ein Rosenheimer nicht an die Verkehrsregeln hält, kracht er im Münchner Osten mit einem Streifenwagen zusammen.

Als der 31-Jährige trotz eines bestehenden Wendeverbots wenden will, kracht er in einen Streifenwagen.

Am Montag (3. August) ist es im Münchner Stadtteil Trudering-Riem zu einem Autounfall mit einem Streifenwagen gekommen. Ein 31-jähriger Mann aus Rosenheim war gegen 10 Uhr mit seinem BMW auf der Straße An der Point stadtauswärts unterwegs, als er sich zu einem folgenschweren Wendemanöver entschloss.

Nach Angaben der Polizei befuhr der 31-jährige Rosenheimer den rechten von zwei Fahrstreifen. Auf dem linken Fahrstreifen, leicht versetzt, war zeitgleich ein Streifenwagen mit drei Polizeibeamten, darunter auch ein Praktikant, unterwegs.

Trudering-Riem: Rosenheimer zieht rüber und kracht in Streife – Praktikant verletzt

In diesem Moment habe sich der 31-Jährige entschlossen, zu wenden, obwohl das an dieser Stelle verboten ist. Dabei kam es zum Crash zwischen ihm und dem Polizeiwagen.

Beide Autos wurden dabei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Insassen kamen hingegen noch glimpflich davon: Der BMW-Fahrer und die drei Polizisten, darunter auch der Praktikant, wurden nur leicht verletzt, so die Beamten.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen belaufe sich laut Polizei auf etwa 30.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.