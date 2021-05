Chiemgaustraße: 55-Jähriger kracht in Betonblock

Bei einem Verkehrsunfall in der Chiemgaustraße ist am Freitagabend ein Autofahrer leicht verletzt worden: Der 55-Jährige war mit dem Beton-Schutzblock einer Bahnunterführung kollidiert.

Ramersdorf - Die Polizei ermittelt zur Unfallursache: Am Freitagabend ist ein 55-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug vor einer Unterführung in der Chiemgaustraße an einen Beton-Abweiser geprallt.

Unfall an Bahnunterführung: 55-Jähriger im Krankenhaus

Wie die Feuerwehr berichtet, wurde der Mann in seinem Wagen eingeschlossen und leicht verletzt. Nach der Kollision mit dem Abweiser kippte der Pkw um und blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Die Einsatzkräfte sicherten das Fahrzeug mit Spanngurten an einem Geländer und halfen dem 55-Jährigen aus dem Auto - er kam ins Krankenhaus.

Unfall an Bahnunterführung: Passant leistet Erste Hilfe

Der Bereich musste während der Rettungsmaßnahmen für den Verkehr komplett gesperrt werden. Passanten hatten den Unfall gegen 22.30 Uhr beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert. Einer der Passanten leistete umgehend Erste Hilfe und betreute den Verletzten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte.