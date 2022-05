Chaos am Isartor: Wasserrohrbruch überflutet Kreuzung

Nach einem Wasserrohrbruch hat eine Menge Schlamm und Wasser die Kreuzung am Isartorplatz überschwemmt. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

"Wasserrohrbruch ZweibrŸckenstr" am 23.05.22 in MŸnchen © Bernd Wackerbauer

5 "Wasserrohrbruch ZweibrŸckenstr" am 23.05.22 in MŸnchen © Bernd Wackerbauer

Isartor - Ein offenbar schwerer Wasserrohrbruch hat am Montagmittag für ordentlich Chaos gesorgt am Isartor: Die Kreuzung ist mit Schlamm und Wasser überflutet. Die Tram 16 und der gesamte Autoverkehr werden umgeleitet, was zu erheblichen Staus im Innenstadtbereich führt. Zuerst hatte die " " berichtet.

Isartor: Aufräumarbeiten bis in die Abendstunden erwartet

Polizei und Feuerwehr leisten Aufräumarbeiten, die noch bis in die Abendstunden dauern sollen. Was genau die Ursache des Wasserrohrbruchs ist, ist noch nicht bekannt. An der Kreuzung finden größere Bauarbeiten statt.