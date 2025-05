Carport in Flammen: Münchner Feuerwehr meldet hohen Schaden

In dem Carport befinden sich ein Gabelstapler und Materialien einer Catering-Firma, als das Feuer ausbricht. Der Brand richtet erheblichen Schaden an.

Der Brand richtete erheblichen Schaden an. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Am späten Samstagabend ist in der Hansastraße ein Carport in Brand geraten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Schaden ist jedoch immens.

Carport brennt in München: Brand richtet erheblichen Schaden an

Wie die Feuerwehr weiter berichtet, meldete ein Passant das Geschehen gegen 23.30 Uhr – ein Carport stehe lichterloh in Flammen. Sofort wurden vier Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt. Mit einem B-Rohr und zwei C-Strahlrohren sei es dann gelungen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Nach rund einer Stunde konnte "Feuer aus" gemeldet werden. In dem Carport befanden sich ein Gabelstapler sowie Materialien einer Catering-Firma. Der Brand richtete erheblichen Schaden an, die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, so die Feuerwehr.