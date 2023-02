Bus-Unfall im Brudermühltunnel löst Verkehrschaos aus

Der mit rund 30 Fahrgästen besetzte Flixbus prallt gegen eine Fahrbahnabtrennung, es wird niemand verletzt. 150 Liter Diesel laufen aus, der Tunnel wird für mehrere Stunden gesperrt.

Aus ungeklärter Ursache ist am Freitagabend ein Reisebus im Brudermühltunnel verunglückt.

Sendling - Weil am Freitagabend im Brudermühltunnel ein Reisebus verunglückt ist, kam es zu einem mehrstündigen Verkehrschaos auf dem Mittleren Ring.

Bus-Unfall im Brudermühltunnel: Niemand verletzt, aber stundenlanges Verkehrchaos

Nach Angaben der Feuerwehr war der mit rund 30 Fahrgästen besetzte Bus gegen 8 Uhr in Richtung Heckenstallertunnel unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe der Abfahrt zur Plinganserstraße gegen eine Fahrbahnabtrennung prallte.

Verletzt wurde dabei niemand, allerdings riss der Tank des Busses bei dem Unfall auf, und rund 150 Liter Diesel liefen aus. Die Polizei erwartete bereits die Einsatzkräfte der Feuerwehr und sperrte den Tunnel.

Bus-Unfall im Brudermühltunnel: 150 Liter Diesel laufen aus

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und dichtete den Wasserablauf an der Seite der Fahrbahn ab, so dass kein Diesel mehr ungehindert in die Kanalisation ablief.

Mit einem Bus der Münchner Verkehrsgesellschaft konnten die Passagiere des verunglückten italienischen Flixbusses ihre Weiterreise zum Zentralen Omnibusbahnhof München fortsetzen.

Ein Entsorgungsunternehmen reinigte den verschmutzten Straßenbereich. Der Tunnel musste gesperrt werden, und es kam für etwa drei Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.