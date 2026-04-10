Bus muss auf Kreuzung Vollbremsung machen: Mutter und Tochter bei Unfall in München verletzt

Ein Linienbus ist in München von einem Auto zu einer Vollbremsung gezwungen worden. Eine Frau und deren Tochter stürzten. Sie verletzten sich leicht. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei ermittelt.

Der Linienbus war am Donnerstag gegen 12.40 Uhr auf der Garmischer Straße stadteinwärts in Richtung Donnersberger Brücke unterwegs. Am Landaubogen kam dem 47-jährigen Berufskraftfahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ein bisher nicht identifiziertes Auto in die Quere. "Der Pkw war in gleicher Richtung links neben dem Bus unterwegs", so ein Polizeisprecher am Freitag. An der Kreuzung zum Landaubogen, beabsichtigte der Linienbusfahrer, die Kreuzung geradeaus auf dem zweiten von vier Fahrstreifen zu überqueren. Der Pkw hingegen bog nach rechts in den Landaubogen ab und schnitt dabei den Fahrstreifen des Busses. Der Busfahrer war zu einer Vollbremsung gezwungen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Zwei der Fahrgäste im Bus stürzen

Durch das unverhoffte Bremsmanöver stürzten zwei Fahrgäste des Linienbusses. Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um eine 37 Jahre alte Mutter und ihre vier Jahre alte Tochter. Beide wurden zum Glück nur leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Versorgung durch einen Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus

gebracht. Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Unfallflucht übernommen.

Zeugenaufruf der Polizei:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zum Kennzeichen des unbekannten Pkws, oder Personen, die verletzt wurden, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße. 210, 81549 München, Telefon: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.