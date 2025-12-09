Die Täter gehen brutal vor, sie drohen der Rentnerin, sie zu knebeln und zu fesseln. Es ist bereits der dritte brutale Raubüberfall an einer Wohnungstüre in diesem Jahr in München.

Die Münchner Polizei fanndet nach zwei Männern, die eine Rentnerin im Lehel an deren Wohnungstüre überfallen haben. (Symbolbild)

Als es am Sonntag gegen 11 Uhr bei der über 80 Jahre alten Frau aus dem Lehel klingelte, ahnte sie zunächst nicht, welcher Horror ihr in den nächsten Minuten bevorstehen sollte.

Sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verläuft erfolglos

Die Männer gaben sich zunächst harmlos, sie behaupteten, sie seien Paketzusteller. Die Rentnerin öffnete die Tür. Einer der Männer drängte sich an der Frau vorbei und ging direkt in ihr Schlafzimmer.

Der zweite Mann schüchterte die Rentnerin massiv ein, er zwang sie in ein Nebenzimmer. Dort musste sie sich setzen. Falls sie Widerstand leiste, werde er sie mit einem Schal fesseln und knebeln, drohte der Unbekannte. Die Seniorin wagte nicht, sich zu wehren. In ihrem Schlafzimmer fanden die Männer einen Tresor. Sie nahmen Geld, Schmuck und verschwanden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Überfall in München – die Männer wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 40 Jahre, 180 cm, schlank, osteuropäisches/slawisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare; kurzärmlige rote Weste (wie von einem Paketdienst), langärmliges dunkles Oberteil mit Kapuze, dunkle Hose

Täter 2: ca. 35 Jahre alt, 175 cm, schlank, osteuropäisches/slawisches Erscheinungsbild, dunkle Haare; kurzärmlige rote Weste (wie von einem Paketdienst), langärmliges dunkles Oberteil ohne Kapuze, dunkle Hose

Zeugenaufruf der Polizei

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Seeaustraße, Himbselstraße und Oettingenstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Telefon: 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Zwei weitere schockierende Raubüberfälle in diesem Jahr

Es ist bereits der dritte brutale Raubüberfall an einer Wohnungstüre in diesem Jahr. In der Preysingstraße in Haidhausen überfielen im November zwei Männer eine 67-Jährige. Sie zwangen sie zu Boden und fesselten sie mit Klebeband. Die Täter erbeuteten Schmuck und Geld für rund 100.000 Euro.

Im vergangenen Mai wurde eine 86-jährige Seniorin in ihrer Wohnung in Neuhausen auf ähnlich brutale Weise überfallen. Der Täter schlug die Frau ins Gesicht, eine Nachbarin, die dem Opfer helfen wollte, wurde ebenfalls geschlagen.