Brutaler Raubüberfall auf Münchner Kiosk gibt Kripo Rätsel auf

Vier maskierte Männer überfallen einen 37-Jährigen in einem Kiosk, der eigentlich wegen Renovierung geschlossen ist. Die Täter setzen Pfefferspray ein und entkommen mit rund 5000 Euro. An dem Überfall ist auch eine Frau beteiligt, die mit den Tätern flieht.

Nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Schwabing fahndet die Polizei nach vier Männern und einer Frau. (Symbolbild)

Ein brutal verübter Raubüberfall auf einen Kiosk in der Ackermannstraße gibt der Kriminalpolizei Rätsel auf. Am Sonntagabend befand sich ein 37-Jähriger aus dem Landkreis München in dem Laden. Der ist eigentlich bereits seit längerer Zeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossen.

Welche Rolle spielt die mysteriöse Frau?

Gemeinsam mit dem gebürtigen Iraker befand sich eine Frau in dem Geschäft. Was sie dort wollte, und in welcher Beziehung sie zu dem 37-Jährigen steht, ist derzeit unklar. Lediglich ihre Personalien sind bekannt, sagte am Dienstag ein Polizeisprecher. Möglicherweise agierte die Frau als Lockvogel.

Täter greifen sofort an

Gegen 22.30 Uhr betraten nach derzeitigem Ermittlungsstand plötzlich vier bislang unbekannte und maskierte Männer den Kiosk. "Einer der Männer sprühte dem 37-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht", sagte ein Polizeisprecher. Das Opfer erlitt Reizungen der Augen und der Atemwege. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Frau flieht mit Angreifern

Anschließend schnappten sich die Angreifer eine herumstehende Tasche. In ihr lagen ein Handy und rund 5000 Euro in bar. Die vier Täter flüchteten gemeinsam mit der Frau aus dem Kiosk. Mehrere Passanten beobachteten, wie die fünf Personen zu Fuß in Richtung Winzererstraße liefen und dort in ein Fahrzeug stiegen. Anschließend fuhren sie in unbekannte Richtung davon.

Die Zeugen verständigten den Polizeinotruf 110. Sofort schickte die Einsatzzentrale im Präsidium mehrere Streifen zum Tatort. Eine unmittelbar eingeleitete Großfahndung verlief allerdings erfolglos. Das Fluchtfahrzeug mit den fünf Insassen war bereits verschwunden.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die vier Täter wurden wie folgt beschrieben

Circa 20 bis 25 Jahre alt, jeweils etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur; dunkel gekleidet und maskiert. Die Frau wurde wie folgt beschrieben: Circa 1,60 Meter groß, schlanke Statur, blonde, zu einem Zopf gebundene Haare.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ackermannstraße, Klausingweg und Winzererstraße (Schwabing) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen oder einem Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 21, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.