Brennendes Trafohäuschen sorgt für Stromausfall in Perlach

Am Donnerstag ist in einigen Haushalten in Perlach der Strom ausgefallen. Jetzt ist auch die Ursache klar: Ein Trafohäuschen am Alfred-Neumann-Anger stand in Flammen.

29. Januar 2021 - 11:39 Uhr | AZ

Die Feuerwehr hatte den Brand nach etwa 20 Minuten unter Kontrolle. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild