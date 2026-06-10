Brennendes Auto in Münchner Tiefgarage löst Großeinsatz aus

Weil mehrere Anrufer schwarzen Rauch gemeldet hatten, rückte ein Großaufgebot der Münchner Feuerwehr aus. Ursächlich dafür war ein brennendes Auto in einer Tiefgarage. Brandfahnder der Kriminalpolizei ermitteln zur Ursache.

Menschen kamen nicht zu Schaden, zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Update, 12.45 Uhr: Nach Angaben der Polizei brannte in der Tiefgarage ein dort abgestellter Fiat im Frontbereich. Zudem sei ein ebenfalls dort geparkter VW bei dem Brand beschädigt worden.

Mehrere zehntausend Euro Schaden

Während des Einsatzes sperrte die Polizei den Bereich Bad Schachener-Straße und Krumbadstraße: "Dazu wurden verschiedene Treppenabgänge in die Tiefgarage von der Polizei gesperrt, um zu verhindern, dass Personen in diesen Bereich gelangen konnten." Durch den Brand sei ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden. Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei ermitteln zur Ursache.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bad-Schachener-Straße und Krumbadstraße (Berg am Laim) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 13, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle .

Brennendes Auto in Münchner Tiefgarage löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Erstmeldung, 10. Juni, 10.30 Uhr: In einer Tiefgarage in der Bad-Schachener-Straße hat am Dienstag ein Auto gebrannt. Die Münchner Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die automatische Brandmeldeanlage habe gegen 11.50 Uhr ausgelöst, teilt die Feuerwehr weiter mit. Demnach hätten mehrere Anrufer zudem schwarzen Rauch in diesem Bereich gemeldet. Wie sich herausstellte, war ein brennendes Fahrzeug in der Tiefgarage die Ursache für die Rauchentwicklung.

Auch ein Gerätewagen-Großlüfter der Münchner Feuerwehr kam zum Einsatz. © Berufsfeuerwehr München

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr München rückten daraufhin zum Ort des Geschehens aus, mehrere Atemschutztrupps gingen umgehend in die Garage. Zeitgleich wurden die angrenzenden Treppenräume und mehrere Wohnungen kontrolliert.

Mithilfe mehrere Hochleistungslüfter befreite die Feuerwehr den betroffenen Bereich vom Brandrauch. Dabei kam auch ein Gerätewagen-Großlüfter zum Einsatz. Menschen kamen den Angaben zufolge nicht zu Schaden.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.