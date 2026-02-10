Ein in Untergiesing abgestelltes Elektroauto ist in Flammen aufgegangen. Die Kripo ermittelt. Warum die Polizei derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung ausgeht.

April 2025: Im Berliner Stadtteil Steglitz steht ein ausgebranntes Auto der Marke Tesla. Vier Autos sind in der Nacht mutmaßlich angezündet worden.

Ein in der Teutoburger Straße abgestellter Tesla ist am Samstag gegen 2 Uhr nachts in Flammen aufgegangen. Ein Passant, der zufällig vorbeikam, sah das brennende Auto und verständigte die Feuerwehr sowie die Polizei.

Kripo geht von Vorsatz aus

Obwohl ein Löschfahrzeug innerhalb weniger Minuten am Einsatzort eintraf, war der Tesla nicht mehr zu retten. Das Elektroauto brannte nach Informationen der Polizei komplett aus. Offenbar wurde das Auto vorsätzlich angezündet. Darauf deuten Spuren hin, die am Tatort sichergestellt wurden. Ein technischer Defekt an dem Fahrzeug gilt derzeit als eher unwahrscheinlich.

Tesla als Ziel politisch motivierter Anschläge

Die Polizei schätzt den Schaden an dem Tesla auf rund 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen inzwischen aufgenommen. Den Fall bearbeitet das Kommissariat K13, zuständig für Brandfälle, und nicht der Staatsschutz. Ein Hinweis darauf, dass die Ermittler derzeit nicht von einer politisch motivierten Tat ausgehen.

Ein Tesla und ein Mini sind im Juli 2023 an der Ecke Mariahilfstraße und Eduard-Schmid-Straße ausgebrannt. © Berufsfeuerwehr München

In den vergangenen Jahren wurden in München immer wieder Autos von Tesla Ziel von Vandalismus oder Brandstiftung. So wurde beispielsweise im Sommer 2023 nachts in der Au ein Tesla an der Ladesäule angezündet.

In ganz Deutschland wurden Fälle angezeigt: In Leipzig verübten Unbekannte im April vergangenen Jahres einen Brandanschlag auf zwei Tesla-Fahrzeuge mit der Aufschrift "Fuck Tesla". In Ottersberg in Niedersachsen brannten im März 2025 sieben Tesla-Fahrzeuge bei einem Händler vollständig aus. Im April 2025 sind im Berliner Stadtteil Steglitz vier Autos von Tesla in Flammen aufgegangen.