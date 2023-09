Brandstiftung in Forstenried: Polizei ermittelt gegen 25-jährigen Münchner

Nach einem Hausbrand in Forstenried geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ein vor Ort festgenommener Mann wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

Forstenried - Am Dienstagmorgen, gegen 09.45 Uhr, ist in der Notrufzentrale der Münchner Polizei ein Anruf wegen eines Brandes in Forstenried eingegangen. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

Feuerwehr rückt zu Wohnungsbrand in Forstenried aus

Nachdem der Notruf in der Einsatzzentrale einging, schickte die Polizei sofort eine Streife zum Einsatzort. Diese konnte am Haus Rauch entdecken, woraufhin die dazu gerufene Feuerwehr den Brand im Inneren löschte. Die Bewohnerin konnte das Haus noch rechtzeitig verlassen und wurde durch das Feuer nicht verletzt.

Vor Ort festigt sich der Verdacht auf Brandstiftung

Noch vor Ort haben die Brandfahnder der Polizei die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen, dabei ergab sich der Verdacht einer schweren Brandstiftung. Im direkten Umfeld des Hauses konnten die Beamten einen 25-jährigen Münchner festnehmen, der in Verbindung mit dem Brand gebracht wurde.

Mutmaßlicher Täter wird dem Haftrichter vorgeführt

Er wurde wegen schwerer Brandstiftung angezeigt und noch am Mittwoch einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.