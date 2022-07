Brandstiftung auf Baustelle in Obersendling: Hoher Sachschaden

In der Nacht auf Montag haben mehrere Fahrzeuge sowie Arbeitsgeräte auf einer Baustelle in Obersendling gebrannt. Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus.

Obersendling - Mehrere Baufahrzeuge, Arbeitsgeräte sowie weiteres Arbeitsmaterial sind in der Nacht auf Montag auf einer Baustelle in der Siemensallee in Flammen aufgegangen. Zeugen alarmierten gegen 3 Uhr den Notruf.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach Angaben der Polizei deuteten erste Erkenntnisse auf Brandstiftung hin. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschzügen vor Ort, unterstützt von über zehn Streifen der Polizei.

Den Schaden schätzten die Ermittler auf mehr als 100.000 Euro. Verletzt wurde der Feuerwehr zufolge niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen.