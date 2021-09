Brand in Münchner Pizza-Schnellrestaurant

Am Donnerstagmorgen hat es in einem Pizza-Schnellrestaurant Nähe des Münchner Hauptbahnhofs gebrannt, verletzt wurde niemand.

München – In einem Pizza-Schnellrestaurant in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs ist ein Feuer ausgebrochen. Eine Passantin meldete am Morgen die Flammen in dem Lokal, wie die Feuerwehr am Donnerstag sagte.

Nach Angaben der Feuerwehr war das Restaurant leer, es wurde niemand verletzt. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

Das Ausmaß und die Schadenshöhe seien ebenfalls noch unbekannt. Die Brandermittlung dauerte an. Wegen der Löscharbeiten kam es auf der Bayerstraße zwischen Hauptbahnhof und Karlsplatz (Stachus) zu Verkehrsbehinderungen.