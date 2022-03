Brand in Münchner Nobel-Disko: Feuerwehreinsatz im P1

Feuer im Münchner Nobel-Club P1! Am Dienstagabend hat es im dortigen Getränkelager gebrannt, die Ursache ist noch unklar.

Lehel - Feuerwehreinsatz in Münchens wohl bekanntester Diskothek: Am Dienstagabend hat es im Getränkelager des P1 in der Prinzregentenstraße gebrannt.

Wie die Feuerwehr berichtet, alarmierte die automatische Brandmeldeanlage die Einsatzkräfte gegen 20.15 Uhr. Die Anlage zeigte die Auslösung eines Rauchmelders im Untergeschoss an.

Einsatzkräfte vor dem Haus der Kunst in München © Berufsfeuerwehr München

Feuer im P1: Brand im Getränkelager des Clubs

Als die Feuerwehrleute nach unten gingen, war der Keller bereits verraucht, zudem stellten die Einsatzkräfte Brandgeruch fest. Schließlich entdeckten sie das Getränkelager, in dem es bereits brannte.

Weitere Einsatzkräfte wurden angefordert, zeitgleich fingen die ersten Feuerwehrleute mit dem Löschen des Feuers an. Um den Brand im Getränkelager zu löschen und eine Brandausbreitung auf weitere Räume zu verhindern, bekämpften die Feuerwehrkräfte den Brand von zwei Seiten. Zusätzliche Trupps kontrollierten das anliegende Haus der Kunst auf Rauchausbreitung.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. © Berufsfeuerwehr München

Feuer in Münchner Nobel-Disko: Ursache noch unklar

Nach knapp einer Stunde war das Feuer gelöscht. Die Lüftungsarbeiten dauerten wegen der baulichen Begebenheiten weitere zwei Stunden – neben der Lüftungsanlage des Gebäudes wurden weitere Hochleistungslüfter der Feuerwehr genutzt. Im Einsatz waren zwischen 70 und 80 Kräfte der Feuerwehr.

Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

P1: Öffnung am Donnerstag um kurz vor Mitternacht geplant

Die große Club-Eröffnung nach der Corona-Pause ist im P1 eigentlich am Donnerstag um kurz vor Mitternacht geplant. Denn ab Freitag sollen die Clubs und Diskotheken in Deutschland wieder öffnen dürfen – ein Teil der von Bund und Ländern beschlossenen, mehrteiligen Öffnungs-Strategie. Am Mittwoch will das Bayerische Kabinett die Beschlüsse auch für den Freistaat umsetzen.

Ob der Brand nun die Öffnungs-Pläne des P1 verhindern wird, ist aktuell noch unklar.