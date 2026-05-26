Brand in Haidhausener Kirche: Polizei geht von Vorsatz aus

Am Samstagabend ist die Münchner Feuerwehr in der St.-Johannes-Kirche in Haidhausen im Einsatz. Der Brandherd ist schnell ausgemacht, die Löscharbeiten sind schwieriger als erwartet.

Die evangelische St.-Johannes-Kirche steht seit 1916 in der Preysingstraße in Haidhausen.

Gegen 22 Uhr hatte die integrierte Leitstelle der Stadt München die Einsatzkräfte informiert: Die Münchner Feuerwehr ist am Samstag (23. Mai) zu einem Brand in der evangelischen St.-Johannes-Kirche in der Preysingstraße ausgerückt.

Toilettenbrand in St.-Johannes-Kirche: Einsatzkräfte finden "sehr beengte Verhältnisse" vor

Die zuerst eintreffenden Einheiten bestätigten sofort ein starkes Ausbreiten von Rauch im Gebäude und begannen eine Löschleitung aufzubauen, teilte die Feuerwehr mit: "Dies gestaltete sich schwieriger als üblich, da die Einsatzkräfte sehr beengte Verhältnisse vorfanden."

Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus

Mit insgesamt drei Trupps unter schwerem Atemschutz und einem C-Rohr habe man anschließend einen Kleinbrand in der Toilette als Ursache der Rauchentwicklung ausmachen und rasch löschen können. "Eine großflächige Durchsuchung der Kirche" ergab dann, dass sich keine Personen im Gebäude befanden.

Zur Brandursache ermittelt die Polizei. © Berufsfeuerwehr München

Um den Rauch komplett aus der Kirche herauszubekommen, wurde ein Großlüfter nachgefordert. Gegen 0.15 Uhr war der Einsatz auch für die letzten Feuerwehrleute beendet. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Sie schätzt den Schaden auf 5000 Euro.