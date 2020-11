Brand in griechischem Restaurant in Giesing: Fünf Personen verletzt

In der Nacht auf Donnerstag ist in Obergiesing ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand in einem griechischen Restaurant wurden fünf Personen verletzt.

19. November 2020 - 10:32 Uhr | AZ

Brand in griechischem Restaurant: Zwölf Personen mussten aus den darüber liegenden Wohnungen gerettet werden.

Obergiesing-Fasangarten - In der vergangenen Nacht ist die Münchner Feuerwehr gegen 1.35 Uhr zu einem Brand in der Fasangartenstraße gerufen worden. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Wie die Feuerwehr mitteilt, meldeten mehrere Anrufer ein Feuer in einem griechischen Restaurant. In den Wohnungen über der Gaststätte befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes zwölf Personen. Beim Eintreffen der Feuerwehr mussten Einsatzkräfte die Bewohner aus dem Gebäude retten. Bei besagtem Gebäude handelt es sich um die historische Gaststätte "Försterhaus", das Gebäude stammt aus dem Jahr 1901. Vor einigen Jahren wurde es dann zum griechischen Restaurant. Brand in griechischem Restaurant: Zwölf Personen mussten aus den darüber liegenden Wohnungen gerettet werden. © Berufsfeuerwehr München Fünf Personen bei Brand verletzt Die Feuerwehr konnte den Brand, der im Bereich der Schänke ausgebrochen war, zügig löschen. Fünf Anwohner wurden bei dem Einsatz verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Fasangartenstraße musste während des Einsatzes komplett gesperrt werden – insgesamt waren rund 20 Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Wie hoch der Schaden ist, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.