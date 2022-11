Brand in Einfamilienhaus verursacht großen Schaden

Am Mittwochnachmittag hat in Laim ein Einfamilienhaus gebrannt.

Laim - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Münchner Westen ist am Mittwoch ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden.

Aus dem Keller des Hauses in der Egetterstraße drang schwarzer Rauch und zog in das Gebäude. Die Bewohner begaben sich nach draußen und wählten den Notruf. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen umgehend mit den Löschmaßnahmen und der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Die Bewohner wurden von der Besatzung des Rettungswagens psychologisch betreut und konnten vor Ort bleiben. Es wurde niemand verletzt. Warum der Brand am Nachmittag ausgebrochen war, ist noch unklar. Brandfahnder nahmen die Ermittlungen auf.