Brand in der Isarvorstadt: Bewohner mussten mitten in der Nacht auf die Straße
Die Münchner Feuerwehr ist in der Nacht zu einem Einsatz in die Kapuzinerstraße ausgerückt. Dort hatte ein Anwohner per Notruf Rauch, Flammen und ein Knistern aus dem Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet.
Mehrfamilienhaus in der Kapuzinerstraße: Kellerabteile stehen in Brand
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 0.30 Uhr befanden sich die Bewohner bereits außerhalb des Gebäudes, teilte die Feuerwehr weiter mit: "Einige Kellerabteile standen in Brand, dichter Rauch hatte sich im gesamten Gebäude ausgebreitet."
Mehrere Trupps mit Pressluftatmern seien dann mit einem C-Strahlrohr gegen das Feuer vorgegangen, zeitgleich habe man mithilfe eines Hochleistungslüfters die Entrauchung des Gebäudes eingeleitet.
Großraumrettungswagen der Feuerwehr dient Bewohnern als Wärmestube
Das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehr verhinderte ein weiteres Ausbreiten der Flammen, und nach rund 30 Minuten konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen forderte der Einsatzleiter einen Großraumrettungswagen an, der den Bewohnern während des Einsatzes als Wärmestube diente.
Bei dem Brand wurde niemand verletzt, nach Abschluss der Lüftungs- und Nachlöscharbeiten konnten alle in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
- Themen:
- München
- Ludwigs-/Isarvorstadt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen