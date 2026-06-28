Blutiger Streit in München: Frau rammt Freund ein Messer in den Bauch

Eine 50 Jahre alte Frau ist am Samstagabend in Berg am Laim auf ihren zehn Jahre älteren Lebensgefährten losgegangen. Der 60-Jährige kam mit schweren Verletzungen im Bauchbereich und an den Beinen ins Krankenhaus. Das Motiv ist unklar.

Die Polizei hat in München eine Frau festgemommen, die auf ihren Partner mit einem Messer einegstochen hat. (Symbolbild)

Notarzt und Polizei sind am Samstagabend gegen 18.10 Uhr zu einer Unterkunft für sozial Benachteiligte in Berg am Laim gerufen worden. Ein 60-jähriger Bewohner lag stark blutend und mit mehreren Stichwunden am Boden.

Streit zwischen Paar eskaliert plötzlich

Der 60-jährige Deutsche bewohnt in der Unterkunft ein Zimmer. Seine Lebensgefährtin, eine 50 Jahre alte Griechin, hat ein eigenes, separates Zimmer. Im Zimmer des 60-Jährigen kam es aus bisher ungeklärten Umständen zum Streit.

Dabei soll die 50-Jährige nach Angaben eines Polizeisprechers zu einem Küchenmesser gegriffen und zugestochen haben. Die Klinge verletzte den Mann im Bauchbereich und an den Beinen. Der 60-Jährige löste Alarm aus, daraufhin wurden Polizei und Rettungsdienst verständigt. Die Beamten nahmen die 50-Jährige fest. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Der 60-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und danach zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist stabil, Lebensgefahr bestehe nicht, so der Polizeisprecher.

50-Jährige droht U-Haft

Am Tatort wurden noch am Abend umfangreiche Spurensicherungsarbeiten durchgeführt. Gegen die 50-Jährige wird wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Sie soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der entscheidet, ob die Frau in Untersuchungshaft kommt.

Tatverdächtige hat über zwei Promille

Zur Tatzeit soll die Frau laut dem vorläufigen Ergebnis eines Alkoholtests über 2 Promille im Blut gehabt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es in der Vergangenheit immer wieder Streit, anschließend versöhnte sich das Paar aber wieder. Beide sind bei der Polizei seit langer Zeit bekannt wegen Delikten wie Körperverletzung und Widerstand. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 11.