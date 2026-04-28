Blutiger Streit in München: Angestellter sticht auf Vorgesetzten ein

Ein Angestellter soll in Riem mit einem Stichwerkzeug auf seinen Vorgesetzten losgegangen sein. Der 32-Jährige wurde verletzt. Gegen den mutmaßlichen Täter wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Auslöser war ein Streit um den Job des 31-Jährigen.

Zwischen einem 31-jährigen Kaufmann aus München und seinem Vorgesetzten (32) lief es seit einiger Zeit nicht mehr besonders gut. Am Montagnachmittag eskalierte der Konflikt. Der Streit wurde schnell handgreiflich. Der 31-Jährige soll dabei "mit einem spitzen Gegenstand", so ein Polizeisprecher am Dienstag, auf seinen Vorgesetzten eingestochen haben.

Der Angreifer soll dabei auf den Oberkörper gezielt haben. Dem Opfer gelang es, die meisten Stiche mit der Hand abzuwehren. Der 32-Jährige erlitt aber eine Verletzung an der Handfläche. Bei dem Streit soll es um die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegangen sein.

München: Passant greift mutig ein und trennt die Männer

Ein Passant (53) sah die streitenden Männer und griff ein. Der 32-Jährige flüchtete in ein Geschäftshaus in Riem, der 31-Jährige wollte folgen. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Dabei soll der 31-Jährige auch einen der Beamten attackiert haben. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die Mordkommission K11 hat den Fall übernommen. Gegen den 31-Jährigen aus München wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.