Bildung und Soziales: Diese Einrichtungen sind in Freimann geplant

Neben Wohnungen entstehen in der Bayernkaserne auch Bildungseinrichtungen. Die Stadt gibt am Dienstagabend Auskunft über die genauen Pläne.

Freimann - Auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne im Münchner Norden entsteht ein Wohngebiet für 15.000 Menschen. Neben Wohnungen sollen in dem Viertel auch viele neue Bildungsangebote für ganz Freimann gebaut werden, die auch Menschen nutzen sollen, die bereits in der Gegend leben.

Die Stadt informiert in der Willy-Brandt-Gesamtschule

Am Dienstagabend will die Stadt über den Stand des Projekts und seine Einrichtungen näher informieren. Die Veranstaltung findet in der Willy-Brandt-Gesamtschule an der Paul-Hindemith-Allee 7 statt. Beginn ist um 18 Uhr.

Welche Schulen, Kitas und Alten-Zentren werden geplant?

Das Schulreferat wird über die geplanten Schulen berichten. Das Sozialreferat wird über die neuen Kitas, den Nachbarschaftstreff und die Bibliothek sprechen. Und das Alten- und Service-Zentrum, das in das neue Quartier umzieht, wird von seinen Plänen am neuen Standort erzählen.

Insgesamt soll es 14 Kindertagesstätten und ein Jugendzentrum im Wohnquartier geben. Am Hauptplatz entsteht eine große neue Einrichtung mit Stadtteilbibliothek, Volkshochschule und Familienzentrum. Auch das Alten-Service-Zentrum wird hier verortet sein.

Freimann: Bald sollen 15.000 Personen dort leben

In dem Quartier soll es zwei große Schulstandorte geben, diese sind gerade im Bau. Dort werden zwei Grundschulen, ein Gymnasium, eine Förderschule sowie eine Sing- und Musikschule errichtet.

Das Lernkonzept soll besonders innovativ sein und nachhaltiges Lernen fördern. Es soll auch einen neuen barrierefreien Spielplatz geben. Die Schulsportanlagen und das Schwimmbad können von Vereinen genutzt werden.

