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Bierlaster verunglückt: Altstadtringtunnel gesperrt

Auf dem Altstadtring verunglückt am Morgen ein Bierlaster. Die Ladung verteilt sich weiträumig auf der Straße. Verkehrsbehinderungen sind die Folge.
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Der Sattelzug verlor um die 150 Träger Weißbier.
Der Sattelzug verlor um die 150 Träger Weißbier. © Thomas Gaulke

Auf dem Altstadtring an der Ecke Gabelsbergerstraße/Oskar-von-Miller-Ring hat sich am Mittwoch gegen 10.45 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Lastwagen ereignet.

Bierlaster verunglückt: Ladung verteilt sich auf Straße

Nach Angaben der Polizei war der Lkw mit Bier beladen unterwegs.

Unfall am Altstadtringtunnel: Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn, damit der Verkehr möglichst schnell wieder problemlos fließen konnte.
Unfall am Altstadtringtunnel: Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn, damit der Verkehr möglichst schnell wieder problemlos fließen konnte. © Thomas Gaulke

Der Inhalt der transportierten Kisten verteilte sich schnell auf der gesamten Fahrbahn in Richtung Osten, eine riesige Bierlache bildete sich.

Der Weißbier-See auf dem Altstadtring machte jede Menge Arbeit.
Der Weißbier-See auf dem Altstadtring machte jede Menge Arbeit. © Thomas Gaulke

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der AZ mitteilte, kam bei dem Unfall niemand zu Schaden: "Warum der Lastwagen verunglückte, ist derzeit allerdings noch unklar." Der Lkw kippte laut Polizei nicht um, die Ladung löste sich demnach aus ungeklärter Ursache.

Video zeigt die Situation vor Ort

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Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn, damit der Verkehr möglichst schnell wieder problemlos fließen konnte. Wie der Sprecher sagte, war die Zufahrt zum Altstadtringtunnel in Richtung Osten auf beiden Spuren gesperrt. Der Rückstau soll sich zwischenzeitlich fast bis zum Marienplatz gebildet haben. 

 

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3 Kommentare
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  • Rigobert vor 12 Minuten / Bewertung:

    Freibier

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  • Aus der Ferne vor 32 Minuten / Bewertung:

    Schade darum, was für eine Verschwendung

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  • kartoffelsalat vor einer Stunde / Bewertung:

    "Warum der Lastwagen verunglückte, ist derzeit allerdings noch unklar." Der Lkw kippte laut Polizei nicht um, die Ladung löste sich demnach aus ungeklärter Ursache."

    Ordentliche Ladungssicherung ist halt auch Glücksache.

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