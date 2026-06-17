Bierlaster verunglückt: Altstadtringtunnel gesperrt
Auf dem Altstadtring an der Ecke Gabelsbergerstraße/Oskar-von-Miller-Ring hat sich am Mittwoch gegen 10.45 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Lastwagen ereignet.
Bierlaster verunglückt: Ladung verteilt sich auf Straße
Nach Angaben der Polizei war der Lkw mit Bier beladen unterwegs.
Der Inhalt der transportierten Kisten verteilte sich schnell auf der gesamten Fahrbahn in Richtung Osten, eine riesige Bierlache bildete sich.
Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der AZ mitteilte, kam bei dem Unfall niemand zu Schaden: "Warum der Lastwagen verunglückte, ist derzeit allerdings noch unklar." Der Lkw kippte laut Polizei nicht um, die Ladung löste sich demnach aus ungeklärter Ursache.
Video zeigt die Situation vor Ort
Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn, damit der Verkehr möglichst schnell wieder problemlos fließen konnte. Wie der Sprecher sagte, war die Zufahrt zum Altstadtringtunnel in Richtung Osten auf beiden Spuren gesperrt. Der Rückstau soll sich zwischenzeitlich fast bis zum Marienplatz gebildet haben.
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