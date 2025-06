Aus bisher ungeklärter Ursache ist in einem China-Restaurant an der Freisinger Landstraße am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr brannte das Lokal komplett aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Feuerwehrleute stehen in dem völlig ausgebrannten China-Restaurant in der Freisinger Landstraße.

Um kurz vor 5 Uhr früh ist am Sonntag eine Meldung über einen möglichen Brand in einem Chinarestaurant in der Freisinger Landstraße in der Leitstelle der Berufsfeuerwehr eingegangen. Es handelt sich wohl um das Lokal namens Bonsai.

Die ersten Einsatzkräfte konnten bereits bei der Anfahrt die erste Alarmmeldung bestätigen. Rauch und Flammenschein waren über dem Gebäude deutlich zu sehen. Sofort entschied der Einsatzleiter, massive Löschmaßnahmen einzuleiten. Insgesamt wurden drei C-Rohre zur Brandbekämpfung in dem Lokal eingesetzt. Dennoch konnte das Inventar nicht mehr gerettet werden, da der Brand bereits zu weit fortgeschritten war, so ein Feuerwehrsprecher.

Drei Bewohner aus Gebäude evakuiert

Zeitgleich kontrollierten weitere Einsatzkräfte das Gebäude im ersten Obergeschoss und brachten drei Bewohnerinnen und Bewohner ins Freie. Sie wurden alle von Rettungsdienst und einem Notarztteam vor Ort untersucht und betreut. Keiner musste ins Krankenhaus.

Insgesamt wurden 15 Atemschutzgeräte bei den Löschmaßnahmen eingesetzt. Zudem wurde der Brandort am Morgen mit einer Wärmebildkamera auf Brand- oder Glutnester abgesucht.

Feuerwehrfahrzeuge vor dem China-Lokal in der Freisinger Landstraße © Feuerwehr

Die Kripo hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe lagen am Sonntag zunächst keine Informationen vor. Am Montag schätzte dann die Polizei den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag ein, also deutlich mehr als 100.000 Euro.