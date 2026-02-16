AZ-Plus

Betrunkener greift Sanitäter am Tegernseer Platz an – Polizei rückt an

Der 47-Jährige liegt bewusstlos am Gehweg am Tegernseer Platz. Ein Passant verständigt den Rettungsdienst. Als sich die Sanitäter um den Patienten kümmern wollen, reagiert der Mann aggressiv. 
Rettungskräfte sind bei einem Einsatz in München von einem 47-Jährigen angegriffen worden. (Symbobild)
Rettungskräfte sind bei einem Einsatz in München von einem 47-Jährigen angegriffen worden. (Symbobild) © Jens Büttner

Das Team eines Rettungswagens hat am Sonntagabend in Obergiesing die Hilfe der Polizei benötigt. Ein 47-Jähriger, dem sie helfen wollten, reagierte aggressiv und griff einen der Sanis an.

Ein Passant verständigte am Sonntag gegen 21.10 Uhr den Notruf. Er hatte am Tegernseer Platz einen Mann am Boden liegend gefunden, der offensichtlich medizinische Hilfe benötigte. Ein Rettungswagen wurde alarmiert. Als die Sanitäter den Mann am Boden ansprachen, reagierte er aggressiv. Der 47-Jährige, laut Polizei ein Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland, pöbelte die Rettungssanitäter an und bedrohte sie. Im weiteren Verlauf, so ein Polizeisprecher, griff der 47-Jährige die Helfer an: Er warf sein Handy nach einem der Sanis, verfehlte ihn aber.

Polizisten fesseln den 47-Jährigen

Das Team des Rettungswagens rief zur Unterstützung die Polizei. Der 47-Jährige verhielt sich auch gegenüber der Streife aggressiv. Die Polizisten fesselten den Mann. Der 47-Jährige war nach Polizeiangaben betrunken, einen Alkoholtest verweigerte er. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Er soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über einen Haftbefehl entscheiden wird. Der 47-Jährige wurde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung angezeigt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 26.

