Der 21-Jährige lässt die PCB-Waffe samt der Munition am Laufband unbeaufsichtigt liegen. Eine Frau, die in der Nähe trainiert, alarmiert die Polizei. Was dem Waffen-Fan jetzt alles juristisch droht.

Zum Training auf dem Laufband hat ein Student aus München seine PCB-Waffe mitgenommen und herumliegen lassen. Jetzt ermittelt die Polizei gegen ihn. (Symbolbild)

Mehr Sport – mit diesem Vorsatz starten viele ins neue Jahr. Für einen 21-jährigen Studenten aus München wäre es aber auch sehr wichtig, dass er Alkohol öfter mal weglässt. Der Münchner trainierte am Montag angetrunken spätabends in einem Fitnessstudio in Schwabing. Seine PCB-Waffe hatte er ins GYM mitgenommen.

Waffe und Munition lagen offen herum

Die Pistole samt der Munition steckte er am Laufband in den Getränkehalter und begann dann mit dem Training. Gegen 22.15 Uhr verließ er kurz das Laufband. Waffe und Munition ließ er nach Angaben einer Polizeisprecherin unbeaufsichtigt zurück. Eine 21-Jährige, die ebenfalls noch zu so später Stunde trainierte, fiel die Pistole im Getränkehalter auf. Sie verständigte sofort den Polizeinotruf. Als der Student zum Laufband zurückkam, wurde er bereits von einer Polizeistreife erwartet.

Mit Alkoholfahne zum Training

Den Beamten fiel seine Alkoholfahne auf. Einen Schnelltest verweigerte der 21-Jährige allerdings. Der Student hatte seinen Personalausweis nicht dabei. Den „kleinen Waffenschein“, der für den legalen Besitz der PCB-Waffe erforderlich ist, konnte der Münchner auch nicht zeigen, der lag bei ihm in der Wohnung. Waffe und Munition wurden deshalb sichergestellt. Gegen den Studenten wird nun wegen diverser Verstöße gegen das Waffengesetz ermittelt.

Waffenschein könnte eingezogen werden

Die Pistole hätte er nur verdeckt tragen dürfen, erklärte eine Polizeisprecherin. Zudem hätte er Waffe und Munition nicht herumliegen lassen dürfen. Außerdem war der Verdächtige laut Polizei angetrunken. Wie stark, ist derzeit allerdings noch nicht geklärt. Doch auch so ist sein Waffenschein in Gefahr. Die Behörden prüfen, ob ihm die Erlaubnis entzogen wird.