Betrunken am Hauptbahnhof: 17-Jähriger stürzt und gerät unter Zug

Da war Alkohol im Spiel: Der Jugendliche wurde bei dem Unfall zwar verletzt, hatte aber offensichtlich noch Glück im Unglück.

Ein offenbar stark alkoholisierter Jugendlicher ist am Münchner Hauptbahnhof unter einen Zug geraten und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Hauptbahnhof München: Jugendlicher gerät unter eine Regionalbahn

Wie die Bundespolizei berichtet, war der 17-Jährige am Dreikönigstag (6. Januar) gegen 21 Uhr mit einer Begleitperson am Bahnsteig von Gleis 29 unterwegs.

Als die dort stehende Regionalbahn anfuhr, soll der Jugendliche mitgerannt, ins Stolpern geraten und in den Bereich zwischen Zug und Bahnsteigkante gestürzt sein. Der 17-Jährige sei dann "unter das Schienenfahrzeug" gezogen worden.

Schädel-Hirn-Trauma und Schürfwunden: 17-Jähriger muss ins Krankenhaus

Nachdem der Zug ausgefahren war, kletterte der Jugendliche den Angaben zufolge ohne jede Hilfe aus dem Gleisbereich und schien nur leicht verletzt zu sein. Zeugen konnten den Vorfall beobachten, wählten den Notruf und leisteten Erste Hilfe.

Der 17-Jährige kam schließlich mit einem Schädel-Hirn-Trauma und Schürfwunden ins Krankenhaus. Die Bundespolizei ermittelt zur Unfallursache.