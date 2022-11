Berg am Laim: Vier verletzte Jugendliche nach Messer-Streit

Etwa 20 Jugendliche streiten sich am U-Bahnhof Josephsburg. Ein Großaufgebot der Polizei inklusive Hubschrauber musste ausrücken.

U-Bahnhof Josephsburg in Berg am Laim: Hier gingen Jugendliche mit Messern aufeinander los.

Berg am Laim - Dieser Fall weckt sofort ungute Erinnerungen an die Bluttat von Neuperlach vom Wochenende (die AZ hat berichtet): Am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr stritten sich offenbar um die 20 Jugendliche im Gebiet um den U-Bahnhof Josephsburg in Berg am Laim.

Der Mitarbeiter eines Supermarkts gegenüber alarmierte deswegen die Polizei. Irgendwann waren auch Messer im Spiel und vier Jugendliche zwischen 17 und 19 Jahren trugen "oberflächliche Schnittverletzungen" davon, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Die Spurensicherung hat den Bereich des U-Bahnhofs als Tatort ausgemacht.

Messerstecherei in Berg am Laim: Großes Polizeiaufgebot

Die Polizei hat mit insgesamt 29 Streifen und sogar einem Hubschrauber versucht, die involvierten Personen ausfindig zu machen. Viele der Jugendlichen haben aber offenbar so unterschiedliche Aussagen zu Protokoll gegeben, dass die Polizei zurzeit keine konkreten Tatverdächtigen im Blick hat.

Auch, ob wirklich 20 Jugendliche beteiligt waren, will die Polizei noch genauer abklären. Mehrere Zeugen am Supermarkt sagten, bis zu 20 Jugendliche seien beteiligt gewesen. Das Kommissariat 23 (Jugendtypische Körperverletzungsdelikte) ermittelt weiter dazu, was zwischen den Jugendlichen am Montag Nachmittag genau passiert ist am U-Bahnhof Josephsburg.