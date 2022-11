Berg am Laim: Mann droht mit Schreckschusspistole – Kontrahent schlägt ihn mit Bratpfanne

In Berg am Laim ist es am Donnerstag nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

18. November 2022 - 16:45 Uhr | AZ

Der Obdachlose drohte dem Mann mit einer Schreckschusspistole. (Symbolbild). © dpa