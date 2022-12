Berg am Laim: Kinderwagen brennt – Sechs Menschen aus Wohnhaus gerettet

Ein brennender Kinderwagen hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr in Berg am Laim ausgelöst.

24. Dezember 2022 - 13:53 Uhr | AZ/dpa

Ein Mehrfamilienhaus in Berg am Laim musste aufgrund eines Brandes evakuiert werden. © Thomas Gaulke