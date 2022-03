Berg am Laim: Fahrer (27) betrunken - Jaguar überschlägt sich und reißt Bauteile mit

In der Nacht zum Samstag hat ein 27-Jähriger unter Alkoholeinfluss in Berg am Laim einen spektakulären Unfall verursacht: Sein Jaguar überschlug sich und demolierte die Umgebung. Verletzt wurde niemand.

20. März 2022 - 11:57 Uhr | AZ

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. © David Inderlied/dpa/Illustration