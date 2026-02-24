Der 20-Jährige aus München brettert mit einem BMW in München-Milbertshofen in der Nähe vom Aumeister durch eine Tempo-30-Zone. Ein Drogenschnelltest deutet darauf hin, dass der Fahrer zudem bekifft war.

Mit einem Lasermessgerät hat die Polizei den Raser im BMW erwischt. (Symbolbild)

Die Laserpistole der Polizeistreife zeigte 60 km/h bei dem BMW am Montagnachmittag an. Die Leinthalerstraße in Milbertshofen gehört aber zu einer Tempo-30-Zone, und damit war der Fahrer fällig.

Die Polizisten bemerken bei dem Raser "drogenspezifisches Verhalten"

Die Beamten unterzogen den 20-Jährigen aus München einer Kontrolle. Dabei kam heraus, dass der BMW-Fan über keine Fahrerlaubnis verfügt. Der BMW 318i, in dem er saß, war zudem nicht mehr zugelassen und auch nicht versichert. "Somit hätte das Fahrzeug nicht in Betrieb genommen werden dürfen", erklärte Polizeisprecher Christian Drexler am Dienstag.

Die Polizisten bemerkten bei dem Raser auch "drogenspezifisches Verhalten". Ein Drogenschnelltest reagierte laut Polizei auf THC, der Fahrer hatte also vermutlich im Vorfeld der Fahrt einen Joint geraucht. Er musste daher in einer Klinik eine Blutprobe abgeben.

Punkte, Bußgeld und Fahrverbot

Wegen des Geschwindigkeitsverstoßes erwarten den Münchner nun zwei Punkte im Verkehrszentralregister, ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von rund 250 Euro.

Zudem droht dem 20-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und nach der Zulassungsverordnung. Sollte der Bluttest den gemessenen THC-Wert bestätigen, kommt ein weiteres Bußgeld über mehrere Hundert Euro sowie ein weiterer Monat Fahrverbot hinzu.