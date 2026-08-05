Beim Überqueren der Straße: Mercedes erfasst Frau im Lehel

Eine 69-jährige Frau wird auf der Zweibrückenstraße von einem Auto angefahren. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zu den Hintergründen.

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Der Rettungsdienst brachte die Fußgängerin zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Am Dienstag hat sich im Lehel ein Verkehrsunfall ereignet. Beteiligt waren ein Mann am Steuer eines Mercedes und eine Fußgängerin.

Frau (69) betritt "unvermittelt" die Fahrbahn

Wie die Polizei berichtet, war der 24 Jahre alte Autofahrer aus München gegen 14.30 Uhr auf der Zweibrückenstraße stadtauswärts unterwegs.

Zeitgleich habe sich eine 69-jährige Frau auf dem Gehweg der Zweibrückenstraße befunden. "Dort betrat sie unvermittelt auf Höhe der Hausnummer 2 die Fahrbahn, um die Straße zu Fuß zu überqueren", so die Polizei.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw, bei dem die Münchnerin auf die Fahrbahn stürzte und verletzt wurde. Sie musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und kam danach zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Münchner Verkehrspolizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und ermittelt weiter.