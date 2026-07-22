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Beim Cosimabad: "Erhebliche Behinderungen" im Tram-Verkehr – das steckt dahinter

Nach einem Unfall an der Ecke Englschalkinger Straße und Cosimastraße in München gibt es Behinderungen auf zwei Tram-Linien.
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Wegen des Unfalls ist der Verkehr auf den Tram-Linien 16 und 17 erheblich gestört. (Symbolbild)
Wegen des Unfalls ist der Verkehr auf den Tram-Linien 16 und 17 erheblich gestört. (Symbolbild) © IMAGO/Ralph Peters

Am Mittwochmorgen sind in der Nähe des Cosimabads eine Straßenbahn und ein Auto miteinander kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr an der Ecke Englschalkinger Straße und Cosimastraße, wie ein Sprecher der Münchner Polizei der AZ auf Anfrage erklärte: "Es gab keine Verletzten."

Behinderungen im Tram-Verkehr voraussichtlich noch bis gegen 10 Uhr

Weitere Informationen lagen der Polizei zunächst nicht vor. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) informierte die Fahrgäste wegen des Unfalls über "erhebliche Behinderungen" auf den Tram-Linien 16 und 17 hin. 

Die Behinderungen sollen voraussichtlich noch bis gegen 10 Uhr dauern. "Wir sind bemüht, so schnell wie möglich wieder einen fahrplanmäßigen Betrieb herzustellen", heißt es bei der MVG.

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