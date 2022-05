Bei Sanierung im Lehel: Massig Munition entdeckt

Unter anderem Hunderte Patronen haben Bauarbeiter bei einer Sanierung im Lehel gefunden. Wem die Munition gehört, ist aktuell noch unklar.

Lehel - Ungewöhnlicher Fund im Lehel: Bei Sanierungsarbeiten in einem Haus in der Tattenbachstraße haben Bauarbeiter am Donnerstag mehrere Schuss Munition gefunden. Laut Polizei befand sich diese hinter einer Holzverschalung, die ihm Zuge der Arbeit entfernt wurde.

Neben insgesamt 379 Patronen (Kaliber 7,62) gehörte noch ein Patronengurt für ein Maschinengewehr zum Fund.

Wem die stark verwitterte Munition gehört, ist aktuell noch unklar. Fachkräfte der Polizei beschlagnahmten die Patronen. Das Kommissariat 24 – unter anderem zuständig für Waffendelikte – hat die Ermittlungen übernommen.