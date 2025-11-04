Bei Löscharbeiten in München: Feuerwehr findet Leiche – Polizei geht von Gewaltdelikt aus

In einem Obdachlosenlager in Milbertshofen bricht in der Nacht ein Brand aus. Bei den Löscharbeiten wird die Leiche einer Frau entdeckt.

Nach dem Brand eines Obdachlosenlagers, bei dem eine tote Frau gefunden wurde, ermittelt die Polizei wegen eines mutmaßlichen Gewaltdelikts.

Beim Brand eines selbstgebauten Obdachlosenlagers hinter einem Baumarkt in der Lerchenauer Straße (Milbertshofen) ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Polizei geht aufgrund der Gesamtumstände von einem Gewaltdelikt aus, wie ein Polizeisprecher am Morgen der AZ sagte. Der Brand auf einer Baustelle sei in der Nacht gemeldet worden, bei den Löscharbeiten wurde dann die tote Frau entdeckt.

Obdachlosenlager in Flammen – tote Frau entdeckt

Die genaue Todesursache sowie die Identität der Frau waren zunächst unklar. Auch zur Brandursache konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Der Bereich um die Brandstelle wurde großräumig abgesperrt. Einsatzkräfte der Polizei waren bis zum Morgen mit der Spurensicherung beschäftigt. Die weiteren Ermittlungen wurden nun von der Mordkommission übernommen.