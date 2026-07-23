Baum kracht auf Dach – Bewohner können Haus nicht mehr verlassen

Ein Baum hat am frühen Mittwochnachmittag in Berg am Laim für ziemlich viel Aufregung und einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt.

Mit einer Motorsäge zerteilte die Feuerwehr den auf das Hausdach gestürzten Baum.

Kurz vor 13 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in Berg am Laim gerufen. Dort ist ein rund 20 Meter hoher Baum in das Dach eines Wohnhauses in der Grafinger Straße gekracht. Da sich der Fallbereich des Baumes direkt über dem Hauseingang befand, waren die Bewohner darin gefangen, denn ein gefahrloses Verlassen oder auch Betreten des Gebäudes war nicht mehr gegeben.

Baum drohte in Eingangsbereich zu stürzen

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten den gefährdeten Bereich ab und sicherten den absturzgefährdeten Baum mit dem Ladekran eines Wechselladerfahrzeugs. Anschließend wurde der Baum zerlegt und die damit einhergehende potenzielle Gefahr beseitigt.

Der Baum drohte in den Eingangsbereich zu stürzen, daher konnte niemand das Gebäude verlassen oder betreten. © Berufsfeuerwehr München

Über eine Leiter konnten die Einsatzkräfte auf die Rückseite des Gebäudes gelangen und so die sich im Haus befindlichen Anwohner über die Gefahr und die stattfindenden Maßnahmen in Kenntnis setzen.