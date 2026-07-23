Baum kracht auf Dach – Bewohner können Haus nicht mehr verlassen
Kurz vor 13 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in Berg am Laim gerufen. Dort ist ein rund 20 Meter hoher Baum in das Dach eines Wohnhauses in der Grafinger Straße gekracht. Da sich der Fallbereich des Baumes direkt über dem Hauseingang befand, waren die Bewohner darin gefangen, denn ein gefahrloses Verlassen oder auch Betreten des Gebäudes war nicht mehr gegeben.
Baum drohte in Eingangsbereich zu stürzen
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten den gefährdeten Bereich ab und sicherten den absturzgefährdeten Baum mit dem Ladekran eines Wechselladerfahrzeugs. Anschließend wurde der Baum zerlegt und die damit einhergehende potenzielle Gefahr beseitigt.
Über eine Leiter konnten die Einsatzkräfte auf die Rückseite des Gebäudes gelangen und so die sich im Haus befindlichen Anwohner über die Gefahr und die stattfindenden Maßnahmen in Kenntnis setzen.
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