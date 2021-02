Bauarbeiter stürzt sieben Meter von Gerüst in die Tiefe

Am Montagmorgen hat sich ein Bauarbeiter bei einem Unfall auf einer Baustelle schwere Verletzungen zugezogen.

Au-Haidhausen - Am Montag ist es auf einer Baustelle in der Franziskanerstraße zu einem Betriebsunfall gekommen. Wie die Feuerwehr berichtet, ist ein Bauarbeiter aus bisher ungeklärten Gründen von einem Gerüst an der Außenfassade eines Neubaus sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Seine Kollegen, die den Unfall beobachtet hatten, haben daraufhin den Notruf alarmiert.

Unfall auf Baustelle: Mann schwer verletzt

Die Einsatzkräfte fanden den 47-Jährigen am Boden zwischen Kies und Bauschutt liegend vor. Der Mann war ansprechbar, hatte sich aber schwer an Wirbelsäule und Beinen verletzt. Der Notarzt versorgte den Patienten, anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht.