Balkonbrand in Perlach: Sturm facht Feuer weiter an

Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Perlach ist ein Feuer ausgebrochen. Der Sturm sorgte dafür, dass die Flammen auch auf den Dachstuhl übergriffen.

Bilder vom Feuerwehreinsatz in Perlach.

Perlach - Am Donnerstagvormittag hat ein Mehrfamilienhaus in Perlach gebrannt. Das Feuer war auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss ausgebrochen und griff auf den Dachstuhl des Hauses in der Weidener Straße über.

Auch der heftige Sturm, der seit den Morgenstunden in München wütet, dürfte einen großen Anteil an der Ausbreitung des Feuers gehabt haben. Nach etwa einer Stunde hatten die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Um sämtliche Glutnester löschen zu können, musste die Feuerwehr das Dach anschließend großflächig öffnen.

Der entstandene Sachschaden liegt bei weit über 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.