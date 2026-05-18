Balkon in zehn Metern Höhe: Münchner Feuerwehr rettet Eichelhäher

In einem Taubennetz gefangen: Zusammen mit der Polizei befreit die Feuerwehr das unverletzte Tier.

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Die Münchner Feuerwehr ist am Wochenende wieder einmal in Sachen Tierrettung unterwegs gewesen und befreite in der Nymphenburger Straße einen Eichelhäher aus seiner misslichen Situation.

Balkon in zehn Metern Höhe: Feuerwehr schneidet Eichelhäher aus Taubennetz heraus

Die Meldung war am Samstagmittag (16. Mai) bei der Leitstelle eingegangen; ein Vogel sei in Not geraten. Die Feuerwehr entsendete zunächst nur ein Kleinalarmfahrzeug. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass die Gefahrenstelle nur schwer zugänglich war.

Mithilfe des angeforderten und mit einer Schiebleiter ausgerüsteten Löschfahrzeuges erreichten die Einsatzkräfte das Tier im Innenhof eines Mehrfamilienhauses. Der Eichelhäher war in einem an einem Balkon befestigten Taubennetz gefangen.

Die Feuerwehrleute schnitten ein großes Loch in das Netz, befreiten den in etwa zehn Metern Höhe befindlichen Vogel und trugen ihn über die Leiter nach unten.

Das nachgeforderte Löschfahrzeug tat mit seiner Schiebleiter gute Dienste. © Berufsfeuerwehr München

Am Boden angekommen, entfernten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei die letzten Reste des Netzes.