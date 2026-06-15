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Bahnhof Laim: Mann angegriffen – Tatverdächtige filmen Attacke

Zwei Männer attackieren einen 56-Jährigen in einer Bahnhofsunterführung. Einer von ihnen zückt vorher noch sein Smartphone.
AZ/dpa |
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Die Bundespolizei traf die Tatverdächtigen und das Opfer noch in der Bahnhofsunterführung an. (Symbolbild)
Die Bundespolizei traf die Tatverdächtigen und das Opfer noch in der Bahnhofsunterführung an. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Zwei Männer haben in München einen 56-Jährigen angegriffen und einer von ihnen hat die Tat gefilmt. Wie die Bundespolizei mitteilte, nahm ein 22-Jähriger den 56-Jährigen an einer Unterführung des Bahnhofs Laim aus unbekannten Gründen mit seinem Smartphone auf.

Motiv unklar, Drogenschnelltests bei beiden Beteiligten positiv

Danach habe der 22-Jährige den älteren Mann in der Nacht auf Sonntag geschubst und gemeinsam mit einem 20-Jährigen mehrfach geschlagen und getreten. Der 56-Jährige wurde mit einer Nasenbeinfraktion ins Krankenhaus gebracht. 

Laut Bundespolizei wurde der Hergang durch die Videoüberwachung bestätigt. Die Beamten beschlagnahmten das Handy des 22-Jährigen mit der Aufnahme des Angriffs. Die beiden Tatverdächtigen hatten laut einem Atemalkoholtest 2,3 und 1,6 Promille, Drogenschnelltests waren bei beiden positiv. Das Motiv des Angriffs sei unklar. Die Männer wurden entlassen, es wird gegen beide wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

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  • Wolff vor 45 Minuten / Bewertung:

    Und das Video soll zeigen wie mutig die Täter sind oder wollten sich die Schweine später dran aufgeilen?

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