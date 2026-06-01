Eine Streife nimmt in der Nacht die Verfolgung der beiden Autos auf, die sich dann aber voneinander trennen. So geht der Polizei lediglich ein BMW-Fahrer ins Netz.

Im Alter wird man klug, heißt es. Das gilt aber offensichtlich nicht für alle älteren Semester – vor allem nicht für ältere Männer, mit zu viel Freude am Fahren.

Zwei Autos mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs – Polizei verfolgt BMW

Einer Polizeistreife fiel in der Nacht auf Sonntag ein 5er-BMW im Pasinger Bahnhofsviertel auf. Der Fahrer bretterte gegen 1.20 Uhr gemeinsam mit einem weiteren Fahrzeug durch die Lortzingstraße in Richtung der Pippinger Straße.

Die beiden Raser hatten wohl bemerkt, dass sie von der Polizei verfolgt wurden. Von der Pippinger Straße bog das bislang unbekannte Auto nach links in die Alte Allee ab. Der Fahrer des 5er-BMW bog nach rechts in die Theodor-Storm-Straße ab. Die Besatzung des Streifenwagens musste sich entscheiden.

In der falschen Richtung durch die Einbahnstraße gerast

Die Beamten folgten dem BMW. Der Fahrer gab ordentlich Gas. Nach Angaben eines Polizeisprechers fuhr der BMW teilweise über 90 km/h. Dabei raste er in der falschen Richtung durch eine Einbahnstraße. In der Marsopstraße gelang es der Streife, den Raser zu stoppen.

Der BMW-Fan ist jetzt Fußgänger

Bei dem Fahrer handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 60-jährigen Deutschen aus München. Der Mann war vorher noch nie bei der Polizei aufgefallen.

Jetzt wird gegen ihn wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Was den BMW-Fan besonders schmerzen dürfte. Die Staatsanwaltschaft ordnete noch in der Tatnacht an, dass sowohl der Wagen als auch die Fahrerlaubnis des 60 Jahre alten Münchners eingezogen werden.