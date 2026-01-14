Autofahrer (92) kommt von der Straße ab und prallt gegen Baum

Die Feuerwehr bereitet "eine technische Rettung" des verletzten Autofahrers vor, der den Wagen dann mithilfe der Einsatzkräfte eigenständig verlassen kann und ins Krankenhaus transportiert wird.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Zur Unfallursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor, die Polizei ermittelt.

Berufsfeuerwehr München 3 Zur Unfallursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor, die Polizei ermittelt.

Der Fahrer konnte das Auto mit Unterstützung der Feuerwehrleute eigenständig verlassen.

Berufsfeuerwehr München 3 Der Fahrer konnte das Auto mit Unterstützung der Feuerwehrleute eigenständig verlassen.

Der Autofahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und krachte in den Baum.

Berufsfeuerwehr München 3 Der Autofahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und krachte in den Baum.

Ein 92-jähriger Mann ist in Lochhausen verunglückt und mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

92-Jähriger kommt aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße ab und kracht in Baum

Der Autofahrer sei am Dienstag (13. Januar) gegen 22 Uhr im Krähenweg aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und der Wagen mit einem Baum kollidiert, teilt die Polizei mit.

Nach der Beurteilung durch einen Notarzt sollte der 92-Jährige "möglichst schonend" aus dem Fahrzeug befreit werden. "Eine technische Rettung" sei vorbereitet worden, dann aber im weiteren Verlauf des Einsatzes als nicht notwendig erachtet worden.

Der Fahrer konnte das Auto mit Unterstützung der Feuerwehrleute eigenständig verlassen. © Berufsfeuerwehr München

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Der Fahrer konnte das Auto demnach mit Unterstützung der Feuerwehrleute eigenständig verlassen. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in eine Münchner Klinik. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme durch Ausleuchten der Einsatzstelle.

Zur Unfallursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor, die Polizei ermittelt. © Berufsfeuerwehr München

Zur Unfallursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor, die Polizei ermittelt.