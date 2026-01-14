AZ-Plus

Autofahrer (92) kommt von der Straße ab und prallt gegen Baum

Die Feuerwehr bereitet "eine technische Rettung" des verletzten Autofahrers vor, der den Wagen dann mithilfe der Einsatzkräfte eigenständig verlassen kann und ins Krankenhaus transportiert wird.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 16  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der Autofahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und krachte in den Baum.
Berufsfeuerwehr München 3 Der Autofahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und krachte in den Baum.
Der Fahrer konnte das Auto mit Unterstützung der Feuerwehrleute eigenständig verlassen.
Berufsfeuerwehr München 3 Der Fahrer konnte das Auto mit Unterstützung der Feuerwehrleute eigenständig verlassen.
Zur Unfallursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor, die Polizei ermittelt.
Berufsfeuerwehr München 3 Zur Unfallursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor, die Polizei ermittelt.

Ein 92-jähriger Mann ist in Lochhausen verunglückt und mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

92-Jähriger kommt aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße ab und kracht in Baum

Der Autofahrer sei am Dienstag (13. Januar) gegen 22 Uhr im Krähenweg aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und der Wagen mit einem Baum kollidiert, teilt die Polizei mit.

Nach der Beurteilung durch einen Notarzt sollte der 92-Jährige "möglichst schonend" aus dem Fahrzeug befreit werden. "Eine technische Rettung" sei vorbereitet worden, dann aber im weiteren Verlauf des Einsatzes als nicht notwendig erachtet worden.

Der Fahrer konnte das Auto mit Unterstützung der Feuerwehrleute eigenständig verlassen.
Der Fahrer konnte das Auto mit Unterstützung der Feuerwehrleute eigenständig verlassen. © Berufsfeuerwehr München

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Der Fahrer konnte das Auto demnach mit Unterstützung der Feuerwehrleute eigenständig verlassen. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in eine Münchner Klinik. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme durch Ausleuchten der Einsatzstelle.

Zur Unfallursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor, die Polizei ermittelt.
Zur Unfallursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor, die Polizei ermittelt. © Berufsfeuerwehr München

Zur Unfallursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor, die Polizei ermittelt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
16 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 2 Stunden / Bewertung:

    Mit 92 fahre ich garantiert nicht mehr im Dunkeln. Im Alter lässt die Sehkraft nach, vor allem bei nächtlichem Sehen.
    Dem verunglückten Herrn gute Genesungswünsche.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • ClimateEmergency vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Ohje, nicht schon wieder dieser Autohasser!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • kartoffelsalat vor 3 Stunden / Bewertung:

    Sondern mit fehlendem Autohelm und zu langsamer Fahrt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.