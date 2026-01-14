Autofahrer (92) kommt von der Straße ab und prallt gegen Baum
Ein 92-jähriger Mann ist in Lochhausen verunglückt und mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.
92-Jähriger kommt aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße ab und kracht in Baum
Der Autofahrer sei am Dienstag (13. Januar) gegen 22 Uhr im Krähenweg aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und der Wagen mit einem Baum kollidiert, teilt die Polizei mit.
Nach der Beurteilung durch einen Notarzt sollte der 92-Jährige "möglichst schonend" aus dem Fahrzeug befreit werden. "Eine technische Rettung" sei vorbereitet worden, dann aber im weiteren Verlauf des Einsatzes als nicht notwendig erachtet worden.
Polizei ermittelt zur Unfallursache
Der Fahrer konnte das Auto demnach mit Unterstützung der Feuerwehrleute eigenständig verlassen. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in eine Münchner Klinik. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme durch Ausleuchten der Einsatzstelle.
Zur Unfallursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor, die Polizei ermittelt.
