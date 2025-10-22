Autobahn in Richtung München gesperrt: Sportwagen steht auf A8 in Flammen

Ein Audi TT brennt im Münchner Westen auf der A8. Der Fahrer bleibt unverletzt, die Ursache für den Brand ist unklar.

Wie die Feuerwehr berichtet, stellten die anrückenden Einsatzkräfte am Dienstag (21. Oktober) gegen 15.25 Uhr bereits auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung fest.

"Pkw in Vollbrand": Fahrer kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen

"Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatte die Polizei den Verkehr schon zum Stehen gebracht und der Pkw stand in Vollbrand", hieß es weiter.

Glücklicherweise hatte der Fahrer sein Auto den Angaben zufolge auf dem Standstreifen anhalten, sich hinter der Leitplanke in Sicherheit bringen und die Feuerwehr verständigen können.

Audi TT fängt auf A8 aus noch unbekannter Ursache Feuer

Der Mann war mit einem Audi TT in Fahrtrichtung München unterwegs, als der Sportwagen kurz nach dem Autobahnkreuz München-West aus noch unbekannter Ursache Feuer fing.

Drei Einsatzkräfte unter Atemschutz seien unmittelbar zur Brandbekämpfung mit dem Schnellangriffsschlauch eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges vorgegangen: "Diese Vorrichtung ist direkt mit dem Wassertank des Fahrzeuges verbunden und für Einsätze dieser Art bestens geeignet."

Autobahn 8 war in Richtung München rund 40 Minuten gesperrt

Im weiteren Verlauf habe man auch Löschschaum eingesetzt, der mit seiner erstickenden Wirkung auch letzte verborgene Glutnester ablöschen könne.

Nach rund 40 Minuten war der Einsatz beendet, teilte die Feuerwehr mit. In dieser Zeit musste die Autobahn in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Der Fahrer wurde während des Einsatzes von der Besatzung eines Rettungswagens betreut, konnte aber vor Ort bleiben.

Zur Höhe des Sachschadens und zur Brandursache liegen der Branddirektion München keine Informationen vor. Die Polizei ermittelt.