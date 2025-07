Der Münchner wird nach dem Zusammenstoß zunächst vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in den Schockraum einer Klinik gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall am Baldeplatz ist am Sonntag (20. Juli) ein Autofahrer verletzt worden. Die Polizei informierte am Montag über die Hintergründe.

Renault überschlägt sich am Baldeplatz: Verletzter Fahrer muss ins Krankenhaus

Update, 11.57 Uhr: Demnach war gegen 20.30 Uhr ein 45-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim in einem Ford auf der Auenstraße in Richtung Kapuzinerstraße auf dem zweiten Fahrstreifen unterwegs.

Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr hinter dem Ford ein 61-Jähriger aus München mit einem Renault auf dem dritten Fahrstreifen.

Unfall in der Ludwigsvorstadt: Ford und Renault stoßen zusammen

Kurz nach der Kreuzung zur Baldestraße sei der 45-Jährige dann mit seinem Wagen vom zweiten auf den dritten Fahrstreifen gewechselt und mit dem Renault des 61-Jährigen kollidiert.

Durch den Zusammenstoß kam der Pkw des 61-Jährigen nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte ein dort geparktes Piaggio-Kraftrad sowie ein Verkehrszeichen.

Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt

Anschließend überschlug sich der Renault und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 61-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, der 45-Jährige blieb unverletzt.

Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter.

Erstmeldung, 21. Juli, 11.34 Uhr: Nach Angaben der Feuerwehr überschlug sich gegen 20.30 Uhr ein weißer Renault "aus bislang ungeklärter Ursache" und blieb auf dem Dach liegen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien die Fahrer- und Beifahrertüren des Fahrzeugs bereits geöffnet gewesen, der Fahrer hatte das Auto selbstständig verlassen, hieß es weiter.

Weitere drei Menschen vor Ort medizinisch untersucht

Der Mann wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht.

Für die medizinische Betreuung der Beifahrerin, des Fahrers des zweiten beteiligten Fahrzeugs sowie eines Ersthelfers wurde ein weiterer Rettungswagen nachgefordert – doch die drei Personen blieben unverletzt, wie sich bei einer kurzen Untersuchung vor Ort herausstellte.

Motorroller und ein weiteres Fahrzeug bei dem Unfall beschädigt

Den Angaben zufolge wurden neben dem Renault auch ein Motorroller und ein weiteres Fahrzeug bei dem Unfall beschädigt. Die Feuerwehr sicherte den Ort des Geschehens ab, stellte den Brandschutz sicher und sperrte den Bereich für den fließenden Verkehr.

Zur Höhe des Sachschadens konnte die Feuerwehr keine Angaben machen, die Polizei ermittelt zur Ursache. Den Unfall hatte das automatische Notrufsystem für Kraftfahrzeuge ("eCall") gemeldet, das seit 2018 EU-weit in allen neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen eingebaut werden muss.