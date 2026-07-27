Eine Münchnerin am Steuer ihres Ford Ka verliert bei der Einfahrt in die Tiefgarage einer Wohnanlage die Kontrolle. Der Kleinwagen kracht gegen eine Säule und geht in Flammen auf. Obwohl Zeugen und Anwohner sofort helfen, überlebt die Frau den Unfall nicht.

Eine 70-Jährige aus Neuhausen wollte am Samstag gegen 19.40 Uhr mit ihrem Ford Ka in die Tiefgarage einer Wohnanlage in der Volkartstraße 33. Dabei verlor sie auf der abschüssigen Tiefgarageneinfahrt aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über den Kleinwagen. Die Münchnerin rammte mit ihrem Ford einen der Stützpfeiler. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß geriet der Motorraum des Fords in Brand, so eine Polizeisprecherin.

Anwohner und Passanten, die gegenüber dem Wohnblock in einem Restaurant saßen, rannten sofort los und leisteten umgehend Erste Hilfe. Es gelang ihnen, die 70-Jährige aus dem Fahrzeug zu bergen. Die Frau hat nach Polizeiangaben bei dem Unfall schwere Wirbelsäulenverletzungen erlitten.

Feuer bricht erneut aus

Den Helfern gelang es, mit einem Pulverlöscher die Flammen zu ersticken. Doch nur Minuten später flammte der Brand erneut auf und griff auf das komplette Fahrzeug über. Der Ford brannte vollständig aus. Die Bewohner des Anwesens wurden durch Zeugen auf den Brand aufmerksam gemacht und verließen das Gebäude eigenständig. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand endgültig löschen.

Etliche Helfer verletzt

Die 70-Jährige wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und mit schweren Verletzungen in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie am Sonntag gegen 15.30 Uhr infolge ihrer Unfallverletzungen. Mindestens vier der Ersthelfer erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen durch Rauchgas und wurden vor Ort durch einen Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Sachschäden an der Tiefgarage

Während der Einsatzmaßnahmen musste die Volkartstraße zwischen der Landshuter Allee und der Frundsbergstraße für etwa eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden. Nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurück. Durch den Brand wurden die Tiefgarage sowie etliche abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Die genaue Höhe des Gesamtschadens kann laut Polizei und Feuerwehr bis dato noch nicht beziffert werden.