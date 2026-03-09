AZ-Plus
Update

Auto brennt im Tunnel: Verkehr staut sich am Innsbrucker Ring

Im Berufsverkehr gerät ein Auto im Tunnel am Innsbrucker Ring in Brand. Ein Mensch wird verletzt, der Einsatz sorgt für Verkehrsbehinderungen.
Im Innsbrucker-Ring-Tunnel hat die Feuerwehr ein brennendes Fahrzeug gelöscht. (Symbolbild)
Im Innsbrucker-Ring-Tunnel hat die Feuerwehr ein brennendes Fahrzeug gelöscht. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Update, 9.59 Uhr: Wie die Polizei meldet, ist ein Mensch nach ersten Erkenntnissen bei dem Vorfall verletzt worden. Seine Identität und die Schwere der Verletzungen waren aber zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. 

Zur Brandursache gab es zunächst keine Erkenntnisse. Das Feuer wurde schließlich nach Angaben der Feuerwehr gelöscht. Derzeit wird der Tunnel belüftet.

Erstmeldung, 9. März, 9.47 Uhr: Am Montagmorgen hat im Innsbrucker-Ring-Tunnel ein Auto gebrannt. Der Tunnel war zeitweise komplett gesperrt. Jetzt ist immerhin die Oströhre wieder freigegeben, so ein Sprecher der Feuerwehr zur AZ. Zahlreiche Einsatzkräfte sind noch vor Ort.  

Pkw-Brand im Innsbrucker-Ring-Tunnel: Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Die Meldung war gegen 8.30 Uhr eingetroffen, Kräfte von Polizei und Feuerwehr rückten aus. Die Tunnelsperrung verursachte große Behinderungen, es bildeten sich Staus im Berufsverkehr.

Dem Feuerwehrsprecher lagen keine Informationen zur genauen Brandursache oder möglicherweise verletzten Personen vor. Die Weströhre des Tunnels sei weiterhin gesperrt, der Einsatz laufe noch.

Aufgrund des Vorfalls ist "die Tunnelkette vom Effnertunnel bis zum Leuchtenbergringtunnel beidseitig gesperrt", schrieb die Münchner Polizei zwischenzeitlich in den Sozialen Medien: "Bitte umfahrt den Bereich weiträumig."

 

